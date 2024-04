Secondo quanto riferito da Orazio Accomando, giornalista di Dazn, il Napoli proverà ad aggiudicarsi Mario Hermoso, difensore di 28 anni che lascerà a parametro zero l’Atletico Madrid. Il nome di Hermoso è il primo sulla lista di Giovanni Manna per rafforzare la difesa. Tuttavia, l’operazione non sarà semplice in quanto Hermoso aspira a giocare in Champions League, ma il Napoli farà un tentativo per convincerlo.