De Maggio: “Pressing del Napoli e di un top club estero per Conte: lui ha un desiderio”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione di Antonio Conte ai microfoni di Radio Goal: “Continuano i contatti tra ADL e Conte. Il patron azzurro ha fatto un offerta importantissima al tecnico che negli ultimi 10 giorni è stato contattato anche da un top club estero.

I dialoghi sono portati avanti da un agente molto importante e Conte ha deciso di mettere questo club in stand-by. Ha intenzione di valutare l’offerta con calma perchè il suo desiderio e quello della famiglia è di restare in Italia. In Serie A l’unico club che ci sta pensando è il Napoli. Le possibilità aumentano giorno dopo giorno, ma non è assolutamente vero che ha già firmato”.