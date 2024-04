Ugolini: “Il 4-2 del Napoli rende l’idea della qualità a disposizione. A mancare è la continuità”

Il giornalista Massimo Ugolini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il post partita di Monza-Napoli soffermandosi sulla squadra azzurra.

Queste le sue parole: “Il 4-2 del Napoli rende l’idea della qualità a disposizione della squadra azzurra, Calzona conosceva molti dei giocatori e c’erano principi di gioco già noti e facilmente recepibili: però i primi 45 minuti sono andati male come con l’Atalanta, sono stati segnati quattro gol in 25 minuti, la qualità del reparto offensivo può far ben sperare ma ci si chiede perché non ci sia continuità di rendimento per tutti i novanta minuti. Anguissa è tornato vicino ai suoi standard, non ci sono stati problemi a fare quattro gol ma la questione è la continuità di approccio, il Napoli non ha mai vinto tre partite di seguito quest’anno“.