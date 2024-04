Lobotka-Barcellona: ADL chiude tutti i discorsi con i catalani

“È un piacere quando il tuo idolo d’infanzia, Xavi, ti loda per come giochi. Mi dà energia per continuare a lavorare su me stesso. Vedremo cosa succederà in estate”. Così Stanislav Lobotka aveva risposto ai complimenti dell’attuale tecnico del Barcellona.

Dopo l’ottavo di finale di Champions League tra Napoli e Barcellona e queste dichiarazioni del centrocampista slovacco, sono iniziate a girare voci su un concreto interesse dei blaugrana. Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione di oggi, Aurelio De Laurentiis, però, avrebbe già rifiutato il corteggiamento dei catalani.