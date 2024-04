Il Mattino – De Laurentiis su un difensore dell’Ajax: chi è Hato

Dopo l’addio di Kim al termine della passata stagione, il Napoli che non ha mai trovato un vero sostituto ha continuato a peggiorare in zona difensiva subendo ben 36 gol in 30 giornate di Serie A fino ad oggi. Per il prossimo anno la società sarà quindi costretta a rafforzare il reparto difensivo della rosa e, secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis si sta già mettendo al lavoro.

Il presidente del Napoli ha come obiettivo Jorell Hato, difensore dell’Ajax classe 2006 che in stagione ha collezionato già più di 40 partite e può giocare addirittura come terzino sinistro. L’olandese è anche nel mirino dell’Arsenal ma ADL non mollerà ed è pronto a fare follie.