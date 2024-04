Altafini: “Napoli mi amava, poi andai alla Juve e divenni Core ‘ngrato”

José João Altafini, ex attaccante italo-brasiliano anche di Napoli e Juventus, ha parlato ai microfoni di La Stampa della sua esperienza a Napoli e del suo rapporto con la città e i tifosi. Tra i vari retroscena, Altafini ha parlato proprio del suo trasferimento alla Juve e del gol che eliminò i partenopei dalla Coppa dei campioni. Ecco le sue parole:

“A Napoli la gente mi amava e volevano darmi la fascia di capitano: dissi no affinché la prendesse Juliano, più portato. Poi, a 34 anni, mi fecero un contratto a gettone con svincolo a fine stagione: pensavano fossi finito, invece segnai 10 gol ed ebbi cinque offerte. Loro non fecero nulla per trattenermi e io scelsi la Juve per rigiocare la Coppa dei campioni: quando con un gol feci fuori il Napoli dalla lotta scudetto diventai Core ’ngrato. Ingiusto”.