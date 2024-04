TMW – Monza-Napoli, le probabili formazioni: Calzona recupera Kvara, in dubbio Lindstrom

Dopo la deludente sconfitta rimediata sabato scorso in campionato contro l’Atalanta, il Napoli prepara la trasferta di Monza dove affronterà la formazione di Raffaele Palladino domenica alle ore 15.

Per quanto riguarda il Napoli, mister Calzona ha recuperato Kvaratskhelia (out settimana scorsa per problemi muscolari) e Ngonge che, ad inizio settimana, aveva accusato un trauma contusivo alla coscia sinistra nel corso dell’allenamento.

Secondo Tuttomercatoweb.com, il Napoli dovrebbe presentarsi così a Monza: “Lindstrom ha accusato qualche fastidio ed è in dubbio per la trasferta in Brianza. Nel 4-3-3 dei partenopei ci sarà Meret tra i pali e difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera (favorito su Mario Rui). A centrocampo potrebbe ritrovare una maglia da titolare Zielinski, conferme invece per Lobotka e Anguissa. In attacco nessun dubbio: il tridente Politano-Kvara-Osimhen“.

Il Monza, invece, recupera Bondo dopo il turno di squalifica scontato settimana scorsa ma perde Pessina, espulso lo scorso weekend contro il Torino: “In mezzo al campo Bondo affiancherà Gagliardini, sulla trequarti invece spazio a Colpani, Valentin Carboni e Daniel Maldini a ridosso della punta che sarà Djuric. In difesa Birindelli e Andrea Carboni terzini, Izzo e Pablo Marì centrali davanti al portiere Di Gregorio“.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Carboni V., Maldini; Djuric.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.