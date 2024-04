Il Messaggero ha fatto il punto sull’affare Osimhen e sulle possibili sanzioni a carico della società azzurra: “La Giustizia Sportiva ovviamente attende sviluppi: il Napoli era stato già assolto nell’ambito del cosiddetto caso plusvalenze, ma la situazione potrebbe cambiare, qualora De Laurentiis andasse a processo per falso in bilancio. Tre le possibili strade: una nuova assoluzione, una multa o una lieve penalizzazione in classifica“.