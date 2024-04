CdS – La Fiorentina ha scelto il sostituto di Italiano. È un nome cercato anche da ADL

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive a proposito del successore di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina e tra i principali indiziati per diventare nuovo tecnico del Napoli. Nonostante un’opzione di rinnovo a favore della società in caso di qualifica alla Champions League o all’Europa League, si va verso la separazione a fine stagione, che appare quasi certa. L’indiziato principale è Raffaele Palladino, attualmente al Monza e ricercato anche da Aurelio De Laurentiis, prima di virare su altri nomi, tra cui Italiano. Insieme a lui, per la panchina viola si cercano Daniele De Rossi, Alberto Aquilani e Alberto Gilardino.