Milanese: “Possanzini? Ha il DNA di De Zerbi. Può arrivare a Napoli”

L’ex calciatore del Napoli, Mauro Milanese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul club azzurro ai microfoni di Radio KissKiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Davide Possanzini per la panchina del Napoli? Bisogna ricordare che lui nasce come vice di Roberto De Zerbi e il DNA è sicuramente quello. Quest’anno ha preso il Mantova, che è una retrocessa, ha speso pochissimo e con grande merito sta andando in B”.

Poi Milanese ha continuato: “Possanzini sta facendo un grande calcio e sta meritando il primo posto dall’inizio alla fine. Napoli? Qualcosa è andato storto in questa stagione, è stata sbagliata la scelta dei primi due allenatori. E’ normale che dopo la vittoria di uno scudetto non è facile ripetersi, ma non era preventivabile finire in quelle posizioni di classifica”.