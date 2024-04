GdS, D’Angelo: “Conte? Non ha escluso un suo approdo al Napoli, ADL sa che può essere la soluzione ai problemi avuti quest’anno”

Vincenzo D’Angelo, giornalista ed opinionista del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.

In queste ore sta circolando di nuovo il nome di Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli; il giornalista si esprime così: “Qualche mese fa Conte non ha escluso il suo approdo sulla panchina azzurra, affermando che Napoli è una piazza che vorrebbe vivere”.

Per quanto riguarda il futuro dell’ex CT della Nazionale italiana, D’Angelo afferma che non è da escludere la decisione di allenare all’estero: “Il nome di Conte è importante. Squadre come Liverpool e Bayern Monaco non hanno ancora un tecnico per la prossima stagione e non a caso seguono il suo profilo. Finché ci sono caselle libere in questi top club, diventa tutto effetto domino”.

Infine, D’Angelo lancia un appello al presidente del Napoli: “De Laurentiis deve essere bravo a corteggiare Conte; uno come lui può essere la soluzione dei problemi avuti durante questa stagione deludente, e il presidente lo sa”.