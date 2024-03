Scamacca: “Abbiamo battuto una diretta concorrente per la Champions. Sono soddisfatto”

Gianluca Scamacca è intervenuto ai microfoni di Dazn. L’attaccante è stato autore del gol del 2-0 per l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Sono molto soddisfatto, lavoro per questo. Oggi era uno scontro diretto con una diretta concorrente per la Champions. Siamo soddisfatti del risultato. Prossimi impegni? E’ bellissimo: è dall’inizio che lavoriamo per andare avanti in Europa e in Coppa Italia. Sfida Raspadori-Scamacca? Per quanto mi riguarda, Spalletti può sempre contare su di me. Cerco di esprimere al massimo il mio potenziale. Sono molto determinato, questa è la strada che ho cercato di seguire dall’inizio dell’anno. Sono felice soprattutto per l’Atalanta che conta su di me. Un altro mio obiettivo è di diventare determinante entrando dalla partita. Questo mese e mezzo è fondamentale, non vogliamo lasciare punti. Ci può stare di lasciare qualche punto perché le squadre sono forti, ma oggi abbiamo giocato una sfida perfetta. Io mi aspetto che chiunque giochi ‘sputi sangue in campo’. Conta solo portare il risultato in campo. Miranchuk? Ottima intesa con tutti, quando c’è la qualità va solo messa in campo”.