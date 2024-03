Gasperini: “Vincere 3-0 a Napoli è bellissimo!”

Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Vincere 3-0 a Napoli è bellissimo. Anche se qualcuno viene meno, c’è sempre qualcuno che aiuta. Sotto questo profilo viviamo un periodo importantissimo. E’ una squadra competitiva che può tenere bene il campo. E’ importante giocare per tutti. Mai come questo periodo ho un gruppo che ha creato un’ottima chimica. Devo dire che in questo momento c’è questo nello spogliatoio dell’Atalanta: grande partecipazione di tutti. Toloi e Palomino hanno dato un grande contributo, sono giocatori storici. Anche ragazzi come Scamacca sul loro esempio si sentono motivati. Convocazione per Scamacca? Per quello che riguarda l’Atalanta, ho visto uno Scamacca che ha avuto qualche infortunio che l’ha tenuto lontano, ma è un giocatore che ha fatto tanti gol. Aspettarsi 30 gol da lui è eccessivo, ma ha dato un grande contributo all’Atalanta. Spero lo dia anche all’Italia, ma a noi sta dando già tanto. Trofei? Il trofeo a cui possiamo arrivare è indubbiamente la coppa Italia. Siamo arrivati due volte in finale, speriamo di riuscirci. Europa League? Va bene, sono 20 anni che un’italiana non vince. Non ci tiriamo bene. Bergamo è una piazza che ti aiuta tanto. Quest’anno c’è un mix di giocatori che sembrano ci siano da tanto, come Koopmeiners. Poi si è aggiunta anche la freschezza di Scamacca e Scalvini. Questo per me vale una coppa. Scalvini ha un risentimento, lo valuteremo domani. Zappacosta sembra molto meno