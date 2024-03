Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Atalanta ai microfoni di Dazn.

“Vincere ci darebbe un grande slancio. Siamo condannati a farlo perché partiamo da lontano. La matematica però non ci condanna, quindi dobbiamo dare tutto per vincere quante più partite possibili. Juan Jesus? È sereno e in condizioni ottime. La sua professionalità non si discute, vorrei averne 20 come lui, è tranquillo e pronto per giocare”.