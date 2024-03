Alvino: “Al Maradona una sola cosa positiva, peccato però le televisioni non lo abbiano fatto vedere alle persone”

Il giornalista Carlo Alvino sul proprio profilo X ha commentato la sfida tra Napoli e Atalanta e del gesto pre partita dei calciatori azzurri. La squadra di Calzona ha deciso di inginocchiarsi prima della sfida con i bergamaschi in segno di protesta. Questo il suo commento: “Una sola cosa positiva oggi al Maradona. Ci ricorderemo per sempre di Napoli-Atalanta per il magnifico gesto dei calciatori azzurri di inginocchiarsi (senza che fosse trapelato nulla) aggregando anche tutti i compagni della panchina. Bellissima decisione di farlo allo schieramento delle squadre anche insieme ai bambini che li accompagnavano. Peccato per la “censura” televisiva!“.