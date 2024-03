Vigliotti: “Un indizio avvicina Conte al Napoli? Vi spiego”

Nonostante i buoni risultati alla guida del Napoli, le strade tra il club partenopeo e Francesco Calzona si divideranno al termine della stagione. Il sogno di De Laurentiis per la panchina azzurra è sempre lo stesso: Antonio Conte. Della possibilità di vedere il tecnico salentino all’ombra del Vesuvio ha parlato Gianluca Vigliotti.

Di seguito le sue parole: “Antonio Conte non vuole andare ad allenare all’estero, la famiglia e lo stesso mister preferirebbero restare in Italia. Questa è una notizia o per meglio dire una informazione che è entrata in mio possesso. Se le altre piazze non cambiassero allenatore (vedi Milan e Roma), non resterebbe solo il Napoli?”.