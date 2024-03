Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Secondo me domani al posto di Kvaratskhelia gioca Raspadori. Se gioca Raspadori nulla vieta a Calzona di allargare la posizione di Traorè e di stringere quella di Raspadori, mettendo più spesso Raspadori nella sua posizione migliore, vale a dire quella centrale.

Non credo a Lindstrom dal 1′ perchè ha giocato poche volte dall’inizio, poi Ngonge è uno che gioca a destra o al centro. A me piacciono le squadre che hanno le coppie, ruolo per ruolo. Italiano? Gioca spesso col 4231, così come Pioli. Lasciamo perdere le nostre preferenze, ma giocano col 4231 e il Napoli ha sei o sette giocatori offensivi, quindi sarebbero perfetti”.