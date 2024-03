Alvino è sicuro: “Osimhen ha già chiuso l’operazione con un club”

Durante Radio Goal, Carlo Alvino ha lanciato una vera e propria bomba sul futuro di Victor Osimhen. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha affermato che Osimhen è già un ex azzurro, in quanto avrebbe già l’accordo con un club che verserà i 120 milioni per la clausola rescissoria. Alvino, però, non ha specificato di quale club si tratterebbe. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Osimhen può andare via solo per 120 milioni di euro, euro più e non un euro in meno. C’è carenza nel ruolo e tutto è cresciuto a dismisura. Nel Napoli di Maradona e nell’Inter di Rummenigge uno come Osimhen avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo.

L’ipotesi che nessuno paghi la clausola non esiste, Osimhen ha già chiuso l’operazione con un club insieme a De Laurentiis e Calenda. E’ inopportuno fare nomi di squadre perché Osimhen deve fare il bene del Napoli nelle prossime nove giornate”.