Ufficiale – Sia Koopmeiners che De Ketelaere hanno svolto gli esami strumentali in vista della sfida col Napoli

L’Atalanta continua a preparare la sfida contro il Napoli di sabato 30 marzo, quando alle 12.30 i bergamaschi affronteranno la squadra di Calzona. Per la squadra di Gasperini ci sono buone possibilità di avere in campo Teun Koompeiners, infortunatosi nel corso del ritiro della nazionale olandese. L’ex Az è alle prese con postumi traumatico-distrattivi all’inserzione prossimale del polpaccio sinistro e nella giornata odierna ha svolto una parte di lavoro individuale e una parte di lavoro in gruppo. Per Charles De Ketelaere invece terapie e lavoro individuale e non farà parte della sfida del weekend. Per il calciatore belga postumi distrattivi all’adduttore lungo sinistro. Il calciatore verrà monitorato giorno dopo giorno e i tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica. Nel pomeriggio di domani la squadra bergamasca svolgerà una sessione di rifinitura prima di partire per Napoli.