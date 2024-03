Corbo: “Juan Jesus lasciato solo. Il Napoli è sembrato defilarsi per non alzare polvere”

Il giornalista Antonio Corbo, attraverso il suo editoriale su la Repubblica, si è soffermato sul caso Acerbi-Juan Jesus.

Queste le sue parole: “Se durante e dopo la partita del 17 marzo vi sono state dichiarazioni discontinue e contraddittorie, la mediazione di Dimarco che mano sulle labbra sembrava implorare Juan Jesus di non rovinare il compagno, se sono seguite riappacificazioni e pentimenti, dichiarazioni buoniste come “tutto comincia e finisce sul campo”, quindi ritrattazioni e nuove denunce della presunta parte lesa, si poteva indagare di più e meglio? Una istruttoria così lacunosa della Procura federale non meritava almeno un confronto all’americana? Rileggendo il diario di questa grave vicenda di razzismo derubricata a farsa, sono evidenti il disagio di Juan Jesus e l’accorta protezione del manager interista Marotta che va con Acerbi all’interrogatorio. Il Napoli è sembrato defilarsi, forse per non alzare polvere. Ma lunedì 18 quando Juan Jesus indispettito del cambio di versione di Acerbi ha scritto meglio di come parla un veemente tweet chi lo ha aiutato?”.