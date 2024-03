Francesco Modugno, giornalista sportivo e corrispondente sul Napoli per Sky, ha parlato a Radio Marte.

Ecco le sue parole: “Il Napoli deve provare in tutti i modi ad arrivare in Champions e crederci fino all’ultima giornata. Non può avere rimpianti nel caso non provasse nemmeno a lottare. Matematicamente può ancora farcela ma le squadre sopra continuano a fare punti”.