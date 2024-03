Tegola Koopmeiners: infortunio in nazionale! Da valutare per la sfida con il Napoli! Le ultime

Brutta notizia per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: Teun Koopmeiners si è infortunato con l’Olanda e non partirà con gli Orange per Francoforte, dove la sua nazionale affronterà la Germania domani. L’annuncio lo ha dato la federazione Olandese attraverso un comunicato ufficiale: il centrocampista nerazzurro, che ha sostituito Wijnaldum all’82’ nell’ultima partita contro la Scozia, si è infortunato proprio nei pochi minuti giocati.

Tornerà quindi a Bergamo per iniziare il percorso che lo porterà al recupero, seppur i tempi siano ancora da definire, infatti la sua presenza per la gara di sabato prossimo 30 marzo alle 12:30 contro il Napoli al Maradona è più che incerta.