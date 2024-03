Napoli, il medico sociale: “Vi dico come Aronica salvò la vita a un tifoso”

Presso l’Hotel Sakura di Torre del Greco si è tenuto nella giornata di ieri il convegno Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport – Allenare e studiare il Cuore 2024. Tra i relatori c’erano il responsabile sanitario della SSC Napoli Raffaele Canonico e il medico sociale Gennaro De Luca, che ha rivelato un aneddoto davvero particolare: “Alle volte anche le partite del Napoli possono salvare la vita. Dopo un Napoli-Torino 1-1, famoso per un retropassaggio suicida di Aronica venne un paziente da me e mi disse: ‘A me Aronica ha salvato la vita’. Era un ciclista amatoriale ed ebbe un malore dopo quel gol, la moglie gli proibì di uscire in bicicletta il giorno dopo e lo obbligò a fare dei controlli che appunto lo salvarono”.