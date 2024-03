ULTIM’ORA – De Ketelaere salta la trasferta con il Belgio: a rischio la sfida col Napoli?

Secondo quanto diffuso sui canali ufficiali della Nazionale belga, Charles De Ketelaere non prenderà parte alla trasferta di domani contro l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino. L’ex Milan avrebbe accusato un leggero risentimento all’adduttore. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, il Belgio dovrà ancora lavorare per preparare l’amichevole con l’Inghilterra di martedì.

De Ketelaere resterà ancora in nazionale, dunque, non farà ritorno a Bergamo. Nella cittadina lombarda si resterà col fiato sospeso: i nerazzurri sperano di recuperarlo il prima possibile, sabato santo c’è uno scontro fondamentale a Napoli che potrebbe essere un crocevia per la Champions League.