Casale, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW News. Queste le sue parole: “Conte? Visto che è tutto da ricostruire ci sono le possibilità di vederlo sulla panchina del Napoli. Vorrebbe libertà sul mercato, ma De Laurentiis non ama quelli invadenti. Il suo arrivo a Napoli non mi stupirebbe”.