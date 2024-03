UFFICIALE – Anticipi e posticipi Serie A dalla 31esima alla 33esima giornata. Gli orari del Napoli

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari degli anticipi e dei posticipi dalla 31esima alla 33esima giornata di campionato. In tali occasioni, il Napoli sfiderà rispettivamente Monza in trasferta, Frosinone in casa ed Empoli fuori dalle mura amiche. La sfida ai brianzoli è stata fissata per domenica 7 aprile alle ore 15, mentre la gara di casa contro il Frosinone si giocherà domenica 14 aprile alle ore 12:30. Infine, il match contro l’Empoli andrà in scena il giorno sabato 20 aprile alle ore 18:00.