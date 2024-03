Il Mattino parla del caso Acerbi-Juan Jesus nella sua edizione online. Il quotidiano racconta che il presidente De Laurentiis ha telefonato il suo calciatore Juan Jesus per esprimere vicinanza. Ecco cosa riporta:

“Il calciatore è in vacanza, ma sono stati giorni di pochissimo relax: gli altri azzurri lo hanno sommerso di elogi per il gesto pubblico, alcuni come Rrahmani lo hanno fatto anche pubblicamente. De Laurentiis ha chiamato il suo difensore per dirgli che è al suo fianco“.