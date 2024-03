Marolda: “Calzona come allenatore mi delude, non ha spunti. Qualificazione in Champions? Quasi impossibile”

Ciccio Marolda, giornalista ed opinionista sportivo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TeleVomero nel corso della trasmissione Il Bello del calcio.

In merito alla prestazione degli azzurri a San Siro contro l’Inter, Marolda commenta: “La partita con l’Inter non è stata bella o brutta, ma inutile. Il Napoli i punti che doveva fare li ha persi a Cagliari e con il Torino, con quelli il quinto posto sarebbe stato a 1-2 punti di distacco e oggi si farebbero altri discorsi“.

Per quanto riguarda il tecnico del Napoli Francesco Calzona, il giornalista non spende belle parole: “Calzona è una persona perbene e che lavora molto sul campo, ma come allenatore mi delude molto. Non vedo mai un guizzo, un cambio tattico o un’idea da parte sua. Non ha spunti e, di certo, uno che ha fatto il secondo tutta la vita non può cambiare a sessant’anni”.

Unico obiettivo stagionale che resta al Napoli è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e l’opinionista Marolda si esprime così: “Per la qualificazione servirebbero circa 66-67 punti per raggiungere almeno il quinto posto. Il Napoli dovrebbe realizzarne 22 in 9 gare e di conseguenza vincerle quasi tutte, il che è quasi impossibile”.