Oltre a Zielinski, che si trasferirà a parametro zero a fine stagione, l’Inter sta considerando l’opzione di Giacomo Raspadori per il prossimo anno, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Raspadori potrebbe essere l’ideale vice di Lautaro, grazie alla sua versatilità nel giocare sia come prima che come seconda punta, anche accanto a un altro centravanti. A soli 24 anni, rappresenta anche un investimento per il futuro per il club nerazzurro.