La Danimarca perde Skov Olsen e sui propri social la nazionale nordica comunica la sua assenza nel corso delle amichevoli di marzo. L’attaccante verrà sostituito però da Gustav Isaksen della Lazio e non da Jesper Lindstrom, che quindi resterà ancora una volta a Napoli. L’ex Eintracht sembra negli ultimi mesi uscito dai radar della sua nazionale per l’ambientamento non facile avuto nei primi mesi italiani.