Tegola Cagliari, si ferma Gaetano! Il motivo

Domani alle 15:00 il Cagliari sfiderà il Monza all’U-Power Stadium. I rossoblù continuano la loro corsa alla salvezza. Claudio Ranieri ha diffuso la lista dei convocati per la trasferta lombarda. La corsa per non retrocedere potrebbe essere ostacolata: tra i convocati mancano Yerri Mina (rimasto in Sardegna per un fastidio al polpaccio) e Gianluca Gaetano. Il napoletano, decisivo nelle ultime uscite con i suoi gol e le sue prestazioni, non sarà della sfida e ha svolto oggi lavoro personalizzato. Out anche Luvumbo, Pavoletti e Petagna.