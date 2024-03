Ungheria, ct Rossi: “Calzona non resterà a Napoli, difficile avere un doppio incarico”

Marco Rossi, commissario tecnico dell’Ungheria, ha parlato di Calzona, allenatore del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco cosa ne pensa del suo doppio incarico allenatore-ct:

“Io credo che il doppio incarico non puoi farlo per parecchio tempo, direi al massimo un anno, per questo non credo che Calzona possa rimanere l’allenatore del Napoli e al contempo il commissario tecnico della Slovacchia. Quest’anno credo che si siano concatenate delle situazioni che hanno fatto perdere gioco e fiducia. Io credo che Calzona sia riuscito piuttosto bene a rimettere insieme i pezzi. Sta dimostrando, insieme ai ragazzi, di poter far tornare il Napoli quello che era a inizio campionato scorso. Ma ci vuole un po’ di tempo e bisogna darglielo”.