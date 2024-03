Ancora una volta Jesper Lindstrom non è stato inserito all’interno dell’elenco dei convocati da parte della Danimarca per gli impegni in nazionale. Gli scandinavi giocheranno nel corso del mese di marzo contro le Isole Far Oer in amichevole, ma il ct Kesper Hjulmand anche a causa del poco impiego col club partenopeo. non ha convocato il calciatore azzurro. Questo l’elenco dei convocati:

TRUPUDTAGELSE 🇩🇰



Kasper Hjulmand har netop offentliggjort de 26 spillere, der er med i truppen, når Herrelandsholdet i to hjemmekampe skal møde Schweiz og Færøerne som optakt til EM til sommer.



📸 @fbbillederdk#herrelandsholdet #landsholdet #ForDanmark pic.twitter.com/LZwTOqSDbb — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 12, 2024