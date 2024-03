CdS – Il Napoli si muove per la prossima stagione, caccia all’erede di Zielinski

La Ssc Napoli, come riferito da Il Corriere Dello Sport, starebbe pensando già alla prossima stagione , in particolar modo avrebbe messo in lista tre centrocampisti per sostituire l’ormai ex azzurro Piotr Zielinski, promesso sposo all’Inter. I 3 nomi principali sono: Lewis Ferguson, 24 anni, gioiello del Bologna, corteggiago però da un gran numero di squadre; Heorhij Sudakov, 21 anni, talento dello Shaktar Donetsk e infine Sebastian Szymanski, 24 anni, in forza al Feberbahce e nella nazionale polacca.