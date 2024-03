KKN – Allenatore Napoli, 5 nomi in lista. Il sogno è Conte, ma possibile una riconferma di Calzona

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della situazione legata al futuro allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato, i nomi in lizza per la panchina sono al momento 5. Il sogno è Antonio Conte, che Aurelio De Laurentiis vuole fortemente. In particolare, stando a quanto detto, l’allenatore potrebbe rimanere fermo se non dovesse trovare un progetto che lo soddisfi. Le sue volontà però, sono quelle di approdare in una società snella, come potrebbe essere il Napoli. La tentazione è Francesco Farioli, tecnico del Nizza classe 1989, le cui quotazioni sono fortemente risalite nelle ultime ore. Se Conte dovesse dire di no, lo scenario potrebbe diventare più concreto. Sullo sfondo invece, i pallini Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, sempre tenuti d’occhio. Tra le possibilità però, c’è quella della riconferma di Francesco Calzona.