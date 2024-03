Italiano può salutare la Fiorentina: Napoli e Lazio alla finestra

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano potrebbe dire addio alla Fiorentina al termine della stagione. Ci sarà un confronto con la società ma ad oggi tante squadre hanno già messo gli occhi su di lui. ADL è un grande estimatore del tecnico e ci ha già provato in passato. Non è escluso che torni alla carica in estate. La Lazio, è alla ricerca di un allenatore per sostituire Sarri e potrebbe piombare sul tecnico viola qualora adesso arrivasse un traghettatore fino a giungo. Entrambe giocano con il 4-3-3, un altro motivo per tenere d’occhio l’evolversi di questa situazione