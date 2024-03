Improta: “Per il Napoli tanto rammarico contro il Barcellona, su Lindstrom…”

Gianni Improta, ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del Napoli dopo la sconfitta in Champions. Ecco cosa ne pensa:

“Dopo aver visto la gara di Barcellona, c’è tanto rammarico. Abbiamo perso contro una squadra di giovanissimi, che per quanto talentuosi restano tali. Il Napoli avrebbe dovuto farsi sentire anche con le maniere forti, non ci sto a perdere contro dei ragazzini. Poi l’occasione di Lindstrom è stata davvero un peccato, ma è andato male fisicamente sul pallone. Ha sbagliato la postura, avrebbe dovuto incocciare la palla e non strisciarla”.