Tancredi Palmeri esprime la sua opinione sul rigore non dato al Napoli. Per il giornalista non è penalty, al contrario è Osimhen a commettere fallo.

Queste le sue parole: “Mi dispiace ma stanno sbagliando tutti clamorosamente nel dire che fosse rigore su Osimhen. Non solo non c’è fallo, ma nell’immagine si vede chiaramente che è persino Osimhen per primo a prendere il piede del marcatore“.