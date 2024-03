Corbo: “Disegno societario autolesionistico, Osimhen 130 milioni? li valeva prima di ieri”

Il giornalista Antonio Corbo ha commento nel quotidiano di oggi su Repubblica la partita di ieri del Napoli che ha sancito uscita dagli ottavi di Champions League ed di conseguenza non prendere parte ai mondiali per club.

“Addio Champions, escono male i campioni d’Italia, lasciandosi svanire da un disegno societario autolesionista. si é visto solo coraggio e dignità per i pochi rimasti, La luce si era spenta subito, un gol dopo l’altro in solo 2 minuti, il Napoli era pietrificato, immobile, steso come un pugile. Se Kvara cedeva a Kounde, Osimhen non aveva insistenza nel farsi fregare dal fuorigioco, se Lobotka rovinava a terra dopo quel fallo a martello del arbitro non punito, il Napoli svela i suoi limiti difensivi a metà tempo con due combattenti. Politano che da solo ha cancellato in un anno difficile il ricordo di Lozano correndo nelle 2 fasi, non solo in avanti sfida sulla fascia destra con un Cancelo che aveva raddoppiato. Non è facile sostenere la sfida contro il Barcellona che andava veloce con un Di Lorenzo generoso, un solido Juan Jesus, un preoccupato Mario Rui che si doveva adeguare a Laimine Yamal.

Calzona si accorge che il delle fiammate del Barca e di cosa non andasse secondo i piani, il Napoli ha solo sfiorato il colpo fatale. L’inserimento di Olivera delude anche chi era scettico su Mario Rui.

Dimostrare che la Champions apprezza il coraggio ma accompagna all’uscita con quella odiosa parola, Dignità. Non basta, se il Barcellona tra i suoi ori e li fa splendere, nel Napoli invece non brilla la sua punta di diamante Osimhen, che valeva 130 Milioni prima di questa Partita”.