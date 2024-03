Capello: “Il Barça ha una difesa debole, Kvara può fare la differenza. Calzona ha rianimato la squadra”

Fabio Capello, ex allenatore, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino soffermandosi sul match di Champions League tra Barcellona e Napoli.

Queste le sue parole: “Il Barcellona ha un punto debole: la difesa. Vanno attaccati proprio per questo. Creano sempre tante occasioni, ma lasciano spazio e il Napoli deve approfittarne. Finalmente ho rivisto Kvara giocare ai suoi livelli. E lui può essere il pericolo numero uno. A questa velocità e intensità può far male, mi sembra voglia essere quel leader dell’anno scorso“. Calzona? Sta riportando la squadra a giocare come già sapeva. E’ stato molto intelligente. Conosceva pregi e difetti della squadra e sta riportando tutto alla normalità con grande intelligenza“.

Infine, parentesi su Osimhen: “Come si sostituisce il prossimo anno? Domanda da un milione di dollari, non ce ne sono di giocatori in giro per sostituire Osimhen. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo per trovarlo“.