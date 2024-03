Fedele: “Calzona? Sono un po’ deluso. Ci siamo illusi”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Ci siamo illusi, certamente il Napoli in queste ultime 5 partite ha trovato più motivazioni e anche più gamba. Però se vado ad analizzare le partite, il Napoli prende gol sempre, anche dal Sassuolo. Ha una manovra così stantia con passaggi e passaggetti. Col Torino c’è stato qualcosa in più perché c’è stata una grande prova di Kvara, è stata una partita quasi intera del georgiano, poi non ho visto più nulla. Un Torino che gioca alla Gasperini con duelli rusticani che ha messo in mostra Buongiorno e Bellanova, due giocatori da Nazionale“.

Calzona?

“Sono un po’ deluso. E’ un allenatore che è stato talmente sotto le direttive di Sarri, che l’ha plagiato. Lui non vede la partita, fa sempre gli stessi cambi. Non ha un soffio di talento, inventiva. In panchina c’erano Lindstrom, che l’ha fatto giocare solo due minuti, Natan, che non gioca mai, e Simeone, che non giocherà mai. Se non entra in campo sul risultato di 1-1 in casa col Torino, quando potrà giocare? Cosa devono pensare questi giocatori?”.