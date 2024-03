FOTO – Le pagelle del Pampa Sosa: il peggiore è inaspettato?

Nel post partita di Napoli-Torino, finita 1-1 coi gol di Kvaratskhelia e Sanabria, Roberto Sosa (il Pampa) ha scritto le sue pagelle per gli azzurri. Nel fermo immagine si possono leggere i peggiori: Zielinski (5) e Osimhen (5,5). Il centrocampista, infatti, è stato del tutto anonimo. Meglio la partita di Osi che, comunque, ha concesso spazio alla manovra azzurra. Peccato per i gol sbagliati, troppo facile per Buongiorno marcarlo. Calzona ottiene la sufficienza. Il migliore è impossibile da contestare: Kvara è stato fortissimo.