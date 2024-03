Sarri: “Dichiarazioni di Moggi? Vado in difficoltà a rispondere ad un radiato. Vi dico la verità”

L’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club biancoceleste rispondendo alle critiche di Luciano Moggi:

“La fiducia della società la sento quotidianamente, se espressa pubblicamente mi fa piacere ma non mi mancava nulla da questo punto di vista. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Moggi, vado in difficoltà perché dovrei rispondere a un radiato e quindi mi sento di mancare di rispetto a tutti i non radiati. La verità è che l’ultimo Scudetto alla Juventus è arrivato sotto la mia gestione e la verità è che in una storia ultracentenaria come quella della Juve l’unica retrocessione è arrivata sotto la sua gestione. E anche con 17 punti di penalizzazione per il successivo campionato di Serie B. Ho anche la sensazione di cosa c’è dietro le sue dichiarazioni, però i fatti sono questi”.