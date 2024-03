Plastino: “Calzona? Vi spiego perché non è arrivato subito”

Michele Plastino è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli di Calzona e della situazione attuale del club azzurro.

Ecco le sue parole: “Possesso palla, fraseggio, costruzione dal basso sono elementi su cui Calzona sta lavorando per riportarli nel Napoli come era per Spalletti, mentre con Garcia e Mazzarri questi principi si erano un po’ dissolti. Vedo molto carico il tecnico. Perché Cazona non è arrivato subito? E’ facile: per il dopo Spalletti l’ex collaboratore del tecnico di Certaldo poteva sembrare un ripiego, per cui De Laurentiis ha virato su Garcia”.

Poi Plastino ha continuato: “Poi Mazzarri è stato scelto perché conosceva Napoli e si è pensato potesse apportare un contributo importante nella difficile situazione in cui è arrivato. Infine è arrivato Calzona, che ha lavorato con Sarri e con Spalletti. Sputo ai danni di Ascierto? Sono episodi che accadono allo stadio come altrove, lo stadio a volte viene ingiustamente considerato una zona franca ma non riguarda solo gli impianti calcistici. A Napoli non c’è questa inciviltà dilagante, piuttosto una rivalità che a volte in alcuni casi trascende”.