Del Genio: “Il Napoli con merito ha battuto la Juventus, ma sui giornali…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del match Napoli-Juventus. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli non meritava? C’è tutto un potere mediatico che ha fatto passare questo falsando totalmente il racconto della partita. Noi invece siamo fin troppo onesti a Napoli e per fare gli splendidi siamo pure eccessivamente critici verso la squadra. Il Napoli ha meritato la vittoria, per come ha gestito la gara ed il predominio territoriale che è una cosa importante e da apprezzare, ma poteva pure pareggiarla perché la Juve ha avuto le occasioni. Poi non commento neanche chi dice che non c’era il rigore ad esempio su Osimhen”.