Majorano: “Come sostituto di Osimhen, Zirkzee è perfetto. Mi auguro che il Napoli del futuro riparta da Kvara. Barcellona? È tutto aperto”

Bruno Majorano, redattore sportivo de Il Mattino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tv Play, esprimendosi sugli attuali obiettivi stagionali del Napoli, delle certezze e dei dubbi che riguardano la prossima stagione.

Il giornalista, in merito al percorso che sta affrontando attualmente il Napoli, spende qualche parola sul futuro dell’attuale tecnico, Francesco Calzona: “La permanenza di Calzona a Napoli dipenderà dai risultati che otterrà la squadra in queste ultime partite. Di certo, se il Napoli dovesse arrivare almeno ai quarti di finale di Champions e almeno tra i primi quattro in classifica (o cinque, sbloccando il quinto slot), ci sarebbe una rivolta popolare in caso d’addio”.

Parlando di futuro, Majorano si esprime anche sul talento georgiano, reduce da un gran gol contro la Juventus: “Mi auguro che il Napoli del futuro riparta da Kvara, ma non solo. Perché il georgiano è una certezza, ma che ne sarà del resto? Dal momento in cui cedi Osimhen devi per forza fare cassa, dunque mi chiedo chi prenderà il Napoli al suo posto“.

Il giornalista, proprio in merito al futuro incerto del bomber nigeriano nella città partenopea, annuncia la propria idea riguardo il prossimo attaccante che potrebbe indossare la casacca azzurra: “Il miglior sostituto possibile dopo la partenza di Osimhen sarebbe Zirkzee. Perché è un attaccante forte tecnicamente, fa gol, vede la porta, è giovane e rispetta le politiche del Napoli. Spendi anche 80-90 milioni di euro, ma c’è la possibilità di rivenderlo anche a 150 da qui a 5 anni. Poi magari ce ne sono tanti altri forti che non conosco, ma tra quelli che conosco prendo lui”.

Infine, Bruno Majorano si esprime anche sul prossimo match di Champions League che vedrà il Napoli affrontare il Barcellona, dopo l’1-1 dell’andata: “Se il Napoli è quello visto contro Sassuolo e Juventus è tutto aperto e avrà qualche chances; se invece dovesse essere quello di un mese fa allora ci troveremo qui a parlare di tutt’altro”.