Tmw – Tre i diffidati in casa Napoli, ecco chi potrebbe saltare l’Inter

Sono tre i giocatori dell’Inter a rischio squalifica per la partita contro il Napoli, in programma domenica 17 marzo alle ore 20:45. Si tratta di Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge e Amir Rrahmani. Tuttavia, questa possibile squalifica dipenderà dall’eventuale ricezione di un cartellino giallo durante la sfida in casa contro il Torino, programmata per venerdì 8 marzo alle ore 20:45. Se uno di questi giocatori ricevesse un’ammonizione durante quella partita, sarebbe costretto a saltare il successivo incontro in trasferta contro gli azzurri.