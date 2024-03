L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla scelta di Francesco Calzona come allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano con il senno di poi se De Laurentiis fosse andato dritto su Calzona, oggi il Napoli sarebbe tra le prime quattro. Non che con Calzona già in estate la squadra avrebbe rivinto il campionato. A Napoli due scudetti di fila non li ha vinti neanche Maradona, anche perché è difficile smaltire le scorie di una festa prolungata. Si può essere abbastanza certi che, con Calzona subito, il Napoli oggi sarebbe in lotta con Juve e Milan con la sicurezza di partecipare alla prossima Champions.