La prima vittoria al Maradona è linfa vitale per il Napoli di Calzona, che è riuscito a battere la Juventus grazie alla zampata vincente di Raspadori. Ma in tribuna è accaduto un fatto spiacevole: dopo il goal dell’ex-centravanti del Sassuolo, sono piovuti degli insulti verso l’ex Ds del Napoli Cristiano Giuntoli. Nulla di grave, anche se la polizia è dovuta intervenire per placare gli animi.