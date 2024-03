Napoli-Torino, brutte notizie per Juric

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha già perso per infortunio Ivan Ilic che non ci sarà contro il Napoli. Il tecnico croato rischia di non essere neanche presente in panchina nella gara al Maradona per aver mimato il gesto del taglio di gola ad Italiano che poi si è concluso in una stretta di mano durante le interviste. Il tecnico, qualora avesse fatto lo stesso gesto nei confronti dell’arbitro o dei suoi collaboratori, avrebbe rischiato un lungo stop. Sicuramente il giudice sportivo lo fermerà per 2-3 giornate.